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Ольга Шмаеник оценила проекты «Народного бюджета» в Шуйском сельском поселении

Новости. Общество
11:08, 18 Октября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Вице-спикер карельского парламента, депутат от Прионежского и Пряжинского районов Ольга Шмаеник оценила проекты, реализованные по программе «Народный бюджет» в Шуйском сельском поселении.

В 2021 году Прионежский район получил 16,5 млн рублей, их которых Шуйскому сельскому поселению выделено 3 млн рублей. Дополнительно местный бюджет выделил 300 тыс. рублей. На эти средства проведено уличное освещение и обустроен новый лестничный спуск вдоль улицы Привокзальная на станции Шуйская, выполнено освещение деревни Шуйская Чупа и улицы Шевелева в поселке Шуя.

— «Народный бюджет» — это самая новая программа из нашего цикла проектов инициативного бюджетирования. Она появилась только в 2020 году и сразу получила большой положительный отклик. Ее главное преимущество — активное включение жителей в проекты. Они сами определяют, что для их поселения самое важное и актуальное именно на данный момент. А в дальнейшем следят за ходом работ, правильной эксплуатацией и сохранностью объектов, — сказала Ольга Шмаеник.

Парламентарий также подчеркнула, что в отличие от Программы поддержки местных инициатив и Программы поддержки территориального общественного самоуправления «Народный бюджет» не предполагает софинансирование от местных жителей. Средства на реализацию проектов предусматривают депутаты Законодательного собрания Карелии в республиканском бюджете. Так, в 2021 году на воплощение предложенных жителями идей по освещению улиц и дворов, ремонту дорог, обустройству пешеходных переходов, скверов, установку новых игровых детских и спортивных площадок в рамках программы «Народный бюджет» выделено 300 млн рублей. Кроме того, в 2021 году депутаты карельского парламента расширили действие программы, теперь участвовать в ней могут и сельские поселения.

Как отметила глава администрации Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова, участие в различных государственных программах является действенным механизмом решения многих актуальных вопросов, с которыми не удается справиться исключительно за счет местного бюджета.

— Очень приятно, что жители понимают эту позицию, их взгляды совпадают с планами местной администрации, и благодаря программам инициативного бюджетирования и активному участию граждан у нас получается найти выход. Всего в этом году по разным программам в Шуйском сельском поселении реализовано 8 проектов, — сказала Анастасия Соколова.

Ольга Шмаеник также сообщила, что в настоящее время депутаты Заксобрания республики начинают работу над подготовкой бюджета Карелии на 2022 год и уделят пристальное внимание финансированию всех программ инициативного бюджетирования.

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