Ольга Шмаеник: при назначении единовременной выплаты на школьников надо учитывать, с кем живет ребенок

Депутаты Законодательного Собрания Карелии предлагают изменить правила выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

Соответствующее обращение в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой подготовили депутаты парламента Карелии Ольга Шмаеник, Леонид Лиминчук, Элиссан Шандалович, Алексей Хейфец, Ирина Кузичева, Марина Гуменникова и Галина Гореликова.



Как рассказала Ольга Шмаеник, в адрес Законодательного Собрания Республики Карелия поступают обращения от женщин, которые, будучи в разводе, воспитывают ребенка. По их словам, после подачи заявления в Пенсионный фонд на получение выплаты в 10 тысяч рублей, им пришли отказы, так как бывшие мужья подали такие заявления раньше и уже получили деньги.



«Получается, что финансовая помощь на детей, до них не доходит. Её получают недобросовестные родители, которые данные средства не потратят на нужды ребенка, в том числе на приобретение необходимых принадлежностей к школе. Поэтому мы подготовили предложение при назначении выплаты учитывать, с кем живет ребёнок, кто его воспитывает, в разводе родители или в браке», — отметила Ольга Шмаеник.



Для исключения таких случаев парламентарии Карелии предлагают внести изменения в правила выплат и включить в обязательный перечень сведений, проверка которых ведется Пенсионным фондом РФ, данные о государственной регистрации актов гражданского состояния и вынесенных судебных решениях о месте проживания ребенка.



Проект обращения депутаты рассмотрят в сентябре на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.