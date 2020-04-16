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Ольга Шмаеник призвала оперативно подготовить подзаконные акты, связанные с поддержкой МСУ и самозанятых

Новости. Общество
17:11, 16 Апреля 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия

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Первый вице-спикер парламента республики призвала органы исполнительной власти Карелии в максимально сжатые сроки подготовить подзаконные акты, связанные с поддержкой местного самоуправления и предпринимателей.

"Сегодня мы приняли очень много важных, серьезных решений и ждем, что исполнительной властью максимально быстро будет разработана нормативно правовая база по распределению выделенных муниципалитетам 600 млн рублей, по предоставлению господдержки для предпринимателей и самозанятых на выплату заработной платы в размере МРОТ", – сказала Ольга Шмаеник.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии, представитель главы Карелии в Законодательном Собрании Юрий Шабанов заверил, что предложения будут реализованы, а отчеты по распределению средств предоставлены в парламент.

Напомним, на заседании депутаты единогласно поддержали поправки в бюджет Карелии, которые предусматривают увеличение расходов бюджета на 3,4 млрд рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, поддержке экономики республики и граждан. В частности, 600 млн рублей направлено на поддержку муниципальных бюджетов, 209 млн рублей – на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, оборудования, расходных материалов. Кроме этого, 93 млн рублей – на увеличение расходов по обеспечению деятельности профессиональных образовательных организаций, в том числе на внедрение дистанционных форм обучения, 100 млн рублей – на возмещение расходов по выплате заработной платы для предпринимателей, в том числе самозанятых.

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