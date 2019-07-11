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Новости. Общество
15:55, 11 Июля 2019
фото: pixabay.com

Ольга Шмаеник рассказала об отсутствии хлеба в карельских деревнях

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Парламентарий Ольга Шмаеник сообщила о проблемах с провизией в отдаленных населенных пунктах Карелии, где отказываются работать хозяева магазинов.

По словам депутата, торговые точки, которые не могут торговать алкоголем, становятся нерентабельны в глубинке, что приводит к исходу бизнеса из малых населенных пунктов.

"В Пряжинском районе уменьшается численность населенных пунктов. Уходят магазины – что бы ни говорили, в том числе из-за вот этих новых требований: не продает магазин алкогольную продукцию, все, невгодно, закрывается. Умирает населенный пункт. Вот сейчас в Олонецком районе, в Больших горах тоже хлеба элементарно нет", – утверждает Ольга Шмаеник. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-11 16:42:39
Оборотистым ловкачам и мошенникам никогда не захочется возить хлеб старушкам за тридевять земель. У нас вообще-то капиталистическое государство.
однозначно
2019-07-11 16:29:04
Шмаеник права. Без алкоголя не только Большая гора умрет . Так что дело вовсе не в хлебе, как нам тут некоторые пытаются по ушам проехать, а всё дело в доступном пойле. Самобытные, признайтесь, чего уж там. Тут все люди взрослые. А то напрягали Меркову к вам за 200 км. ехать, а ларчик то просто открывался. Вот так то, Заноза.
кир
2019-07-11 16:05:14
Москва не будет вас кормить. Производства нет, результатов нет. Что вы хотите? Чтобы в заповеднике держали непуганых жителей? Только уезжать туда, где есть работа.
Гость
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