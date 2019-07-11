Ольга Шмаеник рассказала об отсутствии хлеба в карельских деревнях

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Парламентарий Ольга Шмаеник сообщила о проблемах с провизией в отдаленных населенных пунктах Карелии, где отказываются работать хозяева магазинов.
По словам депутата, торговые точки, которые не могут торговать алкоголем, становятся нерентабельны в глубинке, что приводит к исходу бизнеса из малых населенных пунктов.
"В Пряжинском районе уменьшается численность населенных пунктов. Уходят магазины – что бы ни говорили, в том числе из-за вот этих новых требований: не продает магазин алкогольную продукцию, все, невгодно, закрывается. Умирает населенный пункт. Вот сейчас в Олонецком районе, в Больших горах тоже хлеба элементарно нет", – утверждает Ольга Шмаеник.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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