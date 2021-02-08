Ольга Шмаеник: выделение бесплатных участков под ИЖС на месте снесенных аварийных домов позволит сократить очередь из нуждающихся

Первый вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник прокомментировала федеральный закон, который предусматривает возможность предоставления земельных участков для индивидуального строительства после сноса на них расселенного аварийного жилья.

"Нехватка земельных участков - одна из главных проблем при предоставлении земли на безвозмездной основе многодетным семьям и специалистам, работающим на селе. В небольших городах и поселках участки зачастую удается сформировать только на окраине, где нет коммуникаций. В то же время после сноса аварийных домов земельные участки с необходимой инфраструктурой в центре населенных пунктов пустуют. Данный закон поможет решить этот наболевший вопрос", - отметила Ольга Шмаеник.

По словам парламентария, в Карелии уже несколько лет идет активная работа сносу расселенных аварийных домов. В 2019-2020 годах на эти цели из бюджета республики направлено 114 млн рублей, снесено более 460 объектов.

"Закон позволит сократить очередь из нуждающихся, у них появится возможность быстрее начинать строительство", - сказала Ольга Шмаеник.

В Карелии с 2016 года многодетным семьям предоставлено 1 279 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом очередь желающих получить бесплатно в собственность земельные участки в республике превышает более 4 тыс. семей.

Согласно закону Республики Карелия, в настоящее время возможностью получения земельных участков под ИЖС на безвозмездной основе могут воспользоваться специалисты, работающие на селе в области здравоохранения, образования, культуры, сельского и лесного хозяйства, а также пожарные.