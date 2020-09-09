Олимпийское училище в Карелии открывается после вспышки коронавируса

В федеральном училище олимпийского резерва в Кондопоге возобновляется тренировочный процесс хоккеистов.

Как сообщается в паблике училища, основная команда приступит к полноценному тренировочному процессу с 14 сентября, студенческая команда - с 15 сентября.

В следующий понедельник студенты смогут заехать и заселиться в общежитие. При этом они должны иметь себе иметь результаты анализа на коронавирус. Без тестов на COVID-19 заселение в общежитие осуществляться не будет.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в училище олимпийского резерва в Карелии 24 августа. Из очага ковидной инфекции в Республиканскую инфекционную больницу было доставлено 23 человека - воспитанники, тренеры и врач.