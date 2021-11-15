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Олонецкий молочный комбинат обзавелся собственным коровьим стадом и заслужил похвалу министра

Новости. Экономика
16:05, 01 Декабря 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Покупка молочной фермы «Янишполе» Олонецким молочным комбинатом вызвала позитивную реакцию в министерстве сельского хозяйства Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Я удовлетворен тем, что наши  четырехлетние призывы заняться развитием собственной сырьевой базы руководством АО «Олонецкий молочный комбинат поддержаны», — цитирует пресс-служба слова министра Владимира Лабинова.

Министерство выразило готовность в любое время провести встречу с новыми собственниками фермы, чтобы обсудить планы развития и меры государственной поддержки.

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Комментарии

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Полезный
2021-12-01 16:40:23
Вот это поворот . Фрау эмми, которая лишь бы против растерянно хлопает глазами и запишет себе эту победу :)
Hовый
2021-12-01 16:31:18
Там где галя и вася не стоит обольщаться. Ждем очередного голодомора.
родитель
2021-12-01 16:29:38
Осталось приобрести поля под посевы и сенокосы, трактора, комбайны и зерносушилки, собственную рембазу, цистерны для перевозки. И всё это для того, чтобы было приятно министру Лабинову.
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