Олонецкий молочный комбинат обзавелся собственным коровьим стадом и заслужил похвалу министра

Покупка молочной фермы «Янишполе» Олонецким молочным комбинатом вызвала позитивную реакцию в министерстве сельского хозяйства Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Я удовлетворен тем, что наши четырехлетние призывы заняться развитием собственной сырьевой базы руководством АО «Олонецкий молочный комбинат поддержаны», — цитирует пресс-служба слова министра Владимира Лабинова.

Министерство выразило готовность в любое время провести встречу с новыми собственниками фермы, чтобы обсудить планы развития и меры государственной поддержки.