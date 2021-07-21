«Олония» меняет формат общения в социальных сетях

Председатель Совета директоров «Олонии» Галина Ширшина предложила изменить название группы во «ВКонтакте» «Фирменная сеть магазинов Олония» на «Мы с Олонией».

По мнению Ширшиной, необходимо, чтобы жители Карелии были не просто потребителями услуг, а вместе с коллективом «Олонии» создавали лучшее предложение для покупателей.

«Работа нашего предприятия не идеальна, у нас есть много недостатков, — говорит Ширшина. — Но мы хотим их не замалчивать, а с вашей помощью, дорогие покупатели, становиться лучше».

Руководство «Олонии» просит жителей Карелии активно оценивать работу предприятия, делать замечания, вносить предложения. Самые ценные замечания, предложения, сообщения о недостатках в работе предприятия будет ждать благодарность от «Олонии» и ценные подарки.

Вступайте в группу «Мы с Олонией» и звоните по телефону горячей линии 276-000, критикуйте, предлагайте, получайте призы и улучшайте предприятие на благо всех жителей Карелии!

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