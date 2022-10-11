Проверим вашу удачу? «Олония» начинает розыгрыш миллиона рублей всего с одним условием

А для жителей районов Карелии будут разыграны дополнительные денежные призы по 100 тысяч рублей.

Розыгрыш миллиона рублей в преддверии Нового года — это уже традиция фирменной сети «Олония». Причем выиграть эту сумму более чем реально, ведь в розыгрыше примут участие именно покупатели магазинов сети, а не вся страна.

— Наши покупатели ежедневно выбирают «Олонию» и мы хотим поблагодарить их за доверие к нашей продукции, — говорит председатель совета директоров «Олонии» Галина Ширшина. — Миллион — это сумма, которая позволит победителю осуществить заветную мечту, сделать жизнь комфортнее, порадовать близких. Помимо этого, мы хотим дополнительно разыграть по 100 тысяч рублей среди наших покупателей из районов Карелии и Ленобласти.

Участие в дополнительном розыгрыше примут покупатели из Кондопожского, Медвежьегорского, Сегежского, Олонецкого и Питкярантского района, а также покупатели «Олонии» из Лодейного Поля и Подпорожья Ленинградской области.

Условие для участия всего одно — прийти за покупками в любимый магазин и купить накопительную карту сети «Олония» с 1 по 31 декабря. Важно: в розыгрыше примут участие только новые карты, купленные в этот период. Стоимость карты сегодня со скидкой составляет 200 рублей. Это удобная бонусная программа, в которой 1 балл равен 1 рублю. Кэшбэк можно тратить на новые покупки в «Олонии».

Финал розыгрыша пройдет в прямом эфире в группе «Губерния Daily» и «Мы с „Олонией“» во «ВКонтакте». Победителей определят по традиции случайным образом. А это значит, что шансы у всех равны. Пусть удача будет на вашей стороне!

В акции принимают участие карты, которые приобретены с 1 по 31 декабря 2022 года. Подробности и условия розыгрыша размещены на oloniya.com.

Срок проведения акции с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Организатор акции – ООО «Альфа» ИНН 1001193999. Более подробную информацию об организации розыгрыша, о правилах его проведения, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке получения выигрыша, можно получить по телефону (8142) 276-000 на сайте oloniya.com

Реклама / ООО «Олония» / ИНН1001315453