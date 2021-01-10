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"Олония" открыла магазин особо низких цен в Петрозаводске

Новости. Экономика
09:58, 11 Января 2021
фото: © "Олония"
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Новый год "Олония" начинает с экспериментального проекта и приглашает принять в нем участие.

Цель эксперимента – поддержать карельских товаропроизводителей и обеспечить возможность жителям города приобретать качественные и свежие продукты с экономией для семейного бюджета.

С 11 января в магазине "Олония" по адресу: ул. Ватутина, д. 33а действуют особо низкие цены на всю продукцию Олонецкого молочного комбината, пекарни "Олония", хлебозавода "Сампо", Петрозаводского хлебокомбината, компании "Ягоды Карелии", "Славмо" и других производителей.

Цены в магазине нового формата ниже, чем в остальных магазинах "Олония" (смотрите каталог товаров).

Приходите и убедитесь сами, магазин открыт для Вас ежедневно с 8.00 до 22.00.

Поделитесь в комментариях вашим впечатлением о новом формате магазина, нам важно ваше мнение.

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Комментарии

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кир
2021-01-11 12:49:43
Давидка и леопольдик - это два бездельника. У давидки белый халат есть, а у леопольдика нет. :)
nae
2021-01-11 13:38:35
кир, ой, вот чья бы корова мычала. )) Сам то не перетрудился по клавишам клацать?
театральный критик
2021-01-11 12:25:45
Для либерды сойдет. Они туда по идейным соображениям ходят :)
Valentina Vonti
2021-01-11 12:09:53
Спасибо -надо во всех магазинах города принять такие цены."Олония"
Трезвый
2021-01-11 11:40:47
Конечно, цены не такие уж и низкие,но хоть кто то старается хоть что то для людей сделать....
Во многих магазинах,несмотря на поручения Президента, цены поднялись значительно....
David
2021-01-11 13:10:39
Трезвый, Это не цены высокие, это вы бедные!
Chel
2021-01-11 11:31:43
Единственно правильный мазик.
David
2021-01-11 10:54:46
Как это можно есть?
zanoza
2021-01-11 12:18:30
David, а почему продукцию "Олонии" есть нельзя? Вполне себе приемлемое качество. Или это твои конкуренты? Ну так стремись завоевать покупателя, а не принижать тех у кого это хорошо получается.
David
2021-01-11 13:09:50
zanoza, А я знаю из чего это делается. Люди такое не едят. Впрочем если нравится, да ради бога.
zanoza
2021-01-11 14:08:01
David, не разводи демагогию на пустом месте. Из чего все продукты в стране делаются, давно известно-из пальмового масла и вкусовых добавок. Хавай и радуйся :)
Leopol'd
2021-01-11 11:22:50
David, это минимальное зло! Остальное не лучше.
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