"Олония" открыла магазин особо низких цен в Петрозаводске

Новый год "Олония" начинает с экспериментального проекта и приглашает принять в нем участие.

Цель эксперимента – поддержать карельских товаропроизводителей и обеспечить возможность жителям города приобретать качественные и свежие продукты с экономией для семейного бюджета.

С 11 января в магазине "Олония" по адресу: ул. Ватутина, д. 33а действуют особо низкие цены на всю продукцию Олонецкого молочного комбината, пекарни "Олония", хлебозавода "Сампо", Петрозаводского хлебокомбината, компании "Ягоды Карелии", "Славмо" и других производителей.

Цены в магазине нового формата ниже, чем в остальных магазинах "Олония" (смотрите каталог товаров).

Приходите и убедитесь сами, магазин открыт для Вас ежедневно с 8.00 до 22.00.

Поделитесь в комментариях вашим впечатлением о новом формате магазина, нам важно ваше мнение.

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