Фирменная сеть ОМК «Олония» значительно усилила взаимодействие с покупателями.

Кроме того, были проведены опросы среди населения. Так, последний опрос показал, что для покупателей, в первую очередь, важны качество, натуральность и свежесть молочной продукции. Также, естественно, важным фактором является цена. При этом не столь важен ассортимент.

Сейчас на основе анализа продаж и предложений «Олония» разрабатывает лучшее молочное предложение для своих покупателей, — рассказала нашему изданию председатель совета директоров «Олонии» Галина Ширшина. — Именно мнение покупателей станет решающим при создании предложений натуральных, качественных и свежих молочных продуктов нашей сети.

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