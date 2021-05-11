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Омбудсмен Бойченко объяснила, что такое права человека в Карелии на примере с собакой

Новости. Общество
14:17, 11 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Ларисы Бойченко
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Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко не согласилась с сетевым оппонентом, заявившим, что в России у собаки больше прав, чем у гражданина.

Лариса Бойченко разместила на своей странице в соцсети фотографию библиотечной книги, посвященной правам человека. «Национальная Библиотека РК всегда радует своими фондами, в том числе касающимися прав человека», — написала в посте омбудсмен.

В комментариях к посту пользователь соцсети оставил ироничный комментарий, поставив под сомнение факт соблюдения прав человека в Российской Федерации.

«Уверяю Вас, в России у человека нет никаких прав! У собаки их больше», — написал гость страницы карельского уполномоченного по защите прав человека.

Лариса Бойченко не согласилась с сетевым оппонентом.

«Ну как же? У Вас же было право это написать? Значит — уже есть», — парировала Бойченко.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Лариса Бойченко отмечала день памяти мученицы Ларисы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тим
2021-05-11 16:16:38
Какие права? Вы о чём?
Перспектива в ближайшие годы: одни сидят, другие охраняют....другой пока не видно...
елпидифор
2021-05-11 15:39:44
По поводу бабушки умолчу. А вот советский анекдот припомню, его приписывают к вырезанным цензурой репликам из фильма "Гараж":
- Позвольте, так имею я право?
- Имеете.
- Так могу я...
-Нет, не можете!
бабка валентина
2021-05-11 15:15:59
Унылое впечатление от бабули . Гудбай-пенсион .
врунофф
2021-05-11 14:39:45
У пользователя погоняло в скриншоте замазано по причине соблюдения прав человеков ? :) Чотко бабуля его на место поставила
Гость
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