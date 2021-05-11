Омбудсмен Бойченко объяснила, что такое права человека в Карелии на примере с собакой

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко не согласилась с сетевым оппонентом, заявившим, что в России у собаки больше прав, чем у гражданина.

Лариса Бойченко разместила на своей странице в соцсети фотографию библиотечной книги, посвященной правам человека. «Национальная Библиотека РК всегда радует своими фондами, в том числе касающимися прав человека», — написала в посте омбудсмен.

В комментариях к посту пользователь соцсети оставил ироничный комментарий, поставив под сомнение факт соблюдения прав человека в Российской Федерации.

«Уверяю Вас, в России у человека нет никаких прав! У собаки их больше», — написал гость страницы карельского уполномоченного по защите прав человека.

Лариса Бойченко не согласилась с сетевым оппонентом.

«Ну как же? У Вас же было право это написать? Значит — уже есть», — парировала Бойченко.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Лариса Бойченко отмечала день памяти мученицы Ларисы.