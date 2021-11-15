ОМОН проверит новогодние площадки в Карелии, чтобы там не было взрывных устройств

Группа разминирования карельского ОМОН Росгвардии проведет обследование объектов и площадок массового пребывания жителей Карелии перед Новым годом.

Такое обследование необходимо для обеспечения антитеррористической безопасности, пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Правопорядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 50 сотрудников Росгвардии совместно с подразделениями органов внутренних дел. Маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения новогодних и рождественских мероприятий.