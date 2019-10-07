"Он на свободе": защитник прокомментировал изменение меры пресечения экс-чиновнику Госкомимущества Карелии

Защитник прокомментировал изменение меры пресечения бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, которого отпустили под подписку о невыезде.

Петрозаводский городской суд 30 сентября изменил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев. Экс-чиновника освободили из-под стражи прямо в зале суда.

За время судебных тяжб адвокаты не раз просили изменить Максимову меру пресечения на несвязанную с арестом.

"Судимся два года, - сказал защитник Максимова Анатолий Хоменя. – Просили хотя бы домашний арест. Судья дал подписку о невыезде. Все. Теперь он (Максимов – ред.) на свободе".

По словам Хомени, под подпиской о невыезде Сергей Максимов будет оставаться до тех пор, пока суд не примет решение по делу.

Напомним, бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника - экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден на взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.