"Он отрезал ремень безопасности в покорёженной машине": Пожарный Карелии спас пострадавшую в ДТП женщину

В комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали о спасателе, который пришел на помощь пострадавшим в ДТП людям.

В конце января на трассе между Кондопогой и Петрозаводском произошла серьёзная авария – столкнулись два легковых автомобиля лоб в лоб. Мимо проезжал Дмитрий Кузовкин со своей семьей. В выходные дни перед трудными буднями пожарной службы он ехал в столицу Карелии, чтобы отдохнуть.

Колеса заскользили по заснеженной дороге, прозвучал оглушающих звук столкновения. Дмитрий не мог проехать мимо. Включился его профессионализм и желание помочь. В первую очередь он вызвал все необходимые для ликвидации ДТП службы и скорую помощь. Чтобы не произошло взрыва или пожара, он оперативно отключили аккумуляторы в двух автомобилях и стал оказывать помощь пострадавшим. Тяжелее всех было одной женщине, у которой в результате столкновения была сломана нога. Из подручных материалов Дмитрий сделал шину и зафиксировал ее ремнем безопасности, который отрезал в покорёженной машине.

Дмитрий – пожарный из поселка Лоухи. Около двух лет он работает в пожарной части № 57 Отряда противопожарной службы по Лоухскому району, подведомственному Государственному комитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.