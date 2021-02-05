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"Он отрезал ремень безопасности в покорёженной машине": Пожарный Карелии спас пострадавшую в ДТП женщину

Новости. Общество
14:33, 06 Февраля 2021
фото: источник - Комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
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В комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали о спасателе, который пришел на помощь пострадавшим в ДТП людям.

В конце января на трассе между Кондопогой и Петрозаводском произошла серьёзная авария – столкнулись два легковых автомобиля лоб в лоб. Мимо проезжал Дмитрий Кузовкин со своей семьей. В выходные дни перед трудными буднями пожарной службы он ехал в столицу Карелии, чтобы отдохнуть.

Колеса заскользили по заснеженной дороге, прозвучал оглушающих звук столкновения. Дмитрий не мог проехать мимо. Включился его профессионализм и желание помочь. В первую очередь он вызвал все необходимые для ликвидации ДТП службы и скорую помощь. Чтобы не произошло взрыва или пожара, он оперативно отключили аккумуляторы в двух автомобилях и стал оказывать помощь пострадавшим. Тяжелее всех было одной женщине, у которой в результате столкновения была сломана нога. Из подручных материалов Дмитрий сделал шину и зафиксировал ее ремнем безопасности, который отрезал в покорёженной машине.

Дмитрий – пожарный из поселка Лоухи. Около двух лет он работает в пожарной части № 57 Отряда противопожарной службы по Лоухскому району, подведомственному Государственному комитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2021-02-06 15:05:26
Не пазорно фоткатся? Обычное поведение выдяется за героизм.
насмешница
2021-02-06 15:23:26
David,
не надо бояться человека с ружьем, вот что настойчиво транслирует наша пресса. Чрезмерно и тупо, на мой взгляд.
А удар женщине сапогом в живот публично не осудил ни один депутат, полицейский или госслужащий.
Бабушек через переход переводите? ну-ну
Гость
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