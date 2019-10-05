В Карелии свидетели по делу "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова дали показания суду.

В Верховном суде Карелии состоялось заседание, на котором были заслушаны показания нескольких свидетелей по делу об убийствах девушек, произошедших год назад в Петрозаводске. Обвинения в преступлениях предъявлены 29-летнему Антону Ипатову. По версии следствия, он нанес многочисленный ножевые ранения незнакомым девушкам, после которых те скончались.

"Она вышла покурить. Она разговаривала в этот момент по телефону. Я только видела, когда она уже надевала куртку, тапочки и выходила. Меня она с собой не позвала. Далее через какое-то время человек, с которым она разговаривала по телефону, написал мне в соцсети "Вконтакте" о том, что что-то произошло. Он слышал звук: что-то упало. И она закричала. Я подумала, что это розыгрыш, – они хотят меня разыграть. Изначально не поверила", - рассказала в суде Яна П. Девушка жила в одной комнате общежития вместе с первой жертвой "петрозаводского маньяка".

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