Онежскому судзаводу предложили строить корабли на газу

Министр экономического развития и промышленности рассказал о планах модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.

Выступая 4 декабря в карельском парламенте, министр напомнил, что на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода предусмотрено создание современной цифровой верфи.

В настоящее время Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом совместно с ФГУП "Росморпорт" с привлечением Центра технологии судостроения и судоремонта разработана концепция проекта глубокой поэтапной модернизации завода.

Концепция предусматривает новую организационно-технологическую структуру завода, составлена новая схема производства высокотехнологичной продукции судостроительного назначения.

"Также предложена перспективная продуктовая линейка завода, позволяющая освоить строительство новых транспортных средств с использованием современных, перспективных, экологичных технологий, включая строительство судов, работающих на газомоторном топливе", - сказал Буренков.