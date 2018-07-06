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Новости. Общество
07:20, 06 Июля 2018

ОНФ в Карелии настаивает на корректировке территориальной схемы обращения с отходами из-за недочетов

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Активисты ОНФ в Карелии в рамках проекта "Генеральная уборка" провели серию мероприятий с участием обработчиков и сборщиков отходов, регионального оператора, представителей власти.

Мониторинг системы обращения с отходами в регионе показал, что территориальная схема обращения с ТКО имеет недочеты и нуждается в корректировке.

"Мы занимаемся изучением территориальной схемы обращения с отходами с прошлого года. Уже тогда эксперты ОНФ выявили недочеты, которые подлежат доработке, и обратили на это внимание властей республики. Например, в разделе "Количество образующихся отходов" отсутствует классификация по видам отходов. Хотя данная информация необходима при разработке мероприятий региональной программы по строительству и модернизации объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. А несколько важных разделов в терсхеме вообще отсутствуют. Кроме того, на сегодняшний день есть требование перевести территориальные схемы в электронные модели и скорректировать их в соответствии с требованиями законодательства, что в Карелии пока не сделано", сказал координатор проекта Народного фронта "Генеральная уборка" в Карелии Владимир Кванин.

Последняя проверка общественников показала, что обработкой отходов на территории республики сегодня занимаются всего несколько предприятий. Активисты Народного фронта побывали на трех объектах, где ознакомились с производственным процессом. На предприятиях обрабатывают бумагу, картон, пластик и стекло. В принятой региональной территориальной схеме два из этих трех объектов не указаны.

Как отметили эксперты ОНФ, пока эти предприятия не будут включены в территориальную схему, они не смогут заключать договоры с региональным оператором по обращению с ТКО на осуществление своей деятельности, а также участвовать в государственных программах, получая господдержку.

"Мы увидели, что предприниматели, занимающиеся обработкой мусора, хотят работать, увеличивать свои мощности, но они до сих не знают, каков механизм включения предприятий в терсхему", – сказал Кванин.

На сегодняшний день в Карелии нет заводов по переработке ТКО. Обработанное сырье сборщики везут в другие регионы.

"В ходе обсуждения проблем участники встреч неоднократно заявляли о возможности привлечения инвесторов в сферу организации переработки мусора и недопустимости строительства экономически невыгодных мусоросжигающих заводов на первом этапе реформы. Будем держать ситуацию на контроле, настаивая на корректировке терсхемы. Карелия, привлекающая туристов, должна быть экологически чистым регионом", – подытожил координатор проекта "Генеральная уборка" в Карелии.

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