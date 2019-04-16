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Новости. Общество
08:40, 16 Апреля 2019
фото: ОНФ

ОНФ запустил в соцсетях конкурс публикаций о качестве дорог

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Народный фронт приглашает жителей Карелии принять участие в конкурсе «#ВеснеДорогу», где с помощью фотографий и подписей к ним нужно рассказать о проблемах или, наоборот, успехах в дорожной сфере в их населенном пункте.

Конкурс пройдет в социальных сетях - в группах проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" с 15 апреля по 15 мая. Его организаторы ждут фотоснимки с сопроводительным текстом. Они должны отражать или плохое состояние дорог - отсутствие ремонта, его недостатки, поднимать вопросы безопасности дорожного движения. Или же участники могут похвастаться позитивными практиками. Один человек может прислать на конкурс максимум три публикации, и каждая из них может содержать не больше пяти фотографий.

Чтобы принять участие в творческом состязании через Facebook, нужно разместить публикацию с фото и хэштегами #ВеснеДорогу и #конкурсОНФ на стене в группе проекта https://www.facebook.com/dorogirussia.ru. Затем надо сделать репост записи.

Если удобнее участвовать через ВКонтакте, отправьте публикацию с фото и теми же хэштегами в группе проекта https://vk.com/dorogirussia. После этого также сделайте репост записи. Еще один вариант – Instagram: нужно выложить сопроводительный текст и фото у себя на странице, отметить пользователя @dorogirussia, указать те же хэштеги (#ВеснеДорогу и #конкурсОНФ) и не удалять пост до конца мероприятия.

При этом профиль участника в соцсети должен быть открытым. Также ему нужно быть подписчиком хотя бы одной из трех групп проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в соцсетях, где проводится конкурс.

Важно помнить, что снимки должны быть сделаны в период с 1 марта по 15 мая 2019 года, причем лично самим участником. Им может стать любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 18 лет. Фотографии должны быть сделаны в формате JPEG в хорошем качестве, а это не менее 1200 пикселей по длинной стороне фотографии. Но при этом разрешается использовать графические редакторы.

Работы будут приниматься на конкурс с 15 апреля по 15 мая включительно.

Имена победителей разместят 31 мая на страницах дорожного проекта ОНФ в соцсетях и на его сайте dorogi-onf.ru. На этом же сайте можно подробнее ознакомиться с положением конкурса.

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