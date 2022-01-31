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«Они ни в чем не виноваты»: готовится запрет на уничтожение конфискованных продуктов

Новости. Общество
00:10, 01 Февраля 2022
фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который подразумевает изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Документом предлагается дополнить его новой статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению. Также в тексте говорится, что о необходимости такого запрета еще в 2019 году заявляли Роспотребнадзор и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Законопроектом предлагается дополнить закон новой статьей, предусматривающей, что конфискованные, изъятые из обращения пищевые продукты, признанные после проведения экспертизы пригодными для употребления, направляются для использования для государственных и муниципальных нужд», — сообщается в документе.

Первый зампред комитета Госдумы по экономике, член фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что нужно разделять виды продуктов.

«Если речь идет о санкционных товарах, то яблоки и другие продукты не имеют отношения к политике, они ни в чем не виноваты. Наказывать надо людей, которые их пытались незаконно провести. Уничтожать их — глупо. А вот контрафакт утилизировать надо, ведь, как правило его изготавливают с нарушением всех технологий, чтобы удешевить стоимость. Такие продукты не нужны ни за деньги, ни бесплатно», — пояснил депутат «Известиям».

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