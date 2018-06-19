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Новости. Общество
16:09, 19 Июня 2018

Онкодиспансер на 200 мест планируют построить в Карелии

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Замминистра здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева рассказала о планах по снижению заболеваемости раком в республике.

Чиновница на заседании профильного комитета Законодательного собрания рассказала, что республика является антилидером на Северо-Западе по уровню смертности от онкологических заболеваний. Сейчас регион не в полной мере может обеспечивать качественную медицинскую помощь, вынужден отправлять пациентов на лечение в другие субъекты, потому что из-за нехватки площадей негде разместить необходимую медтехнику.

Кузьмичева сказала, что в адрес премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева было направлено письмо о строительстве нового онкологического диспансера – современного учреждения, которое будет создаваться на 200 коек и 300 посещений в смену.

"Стоимость его примерно 4,5 млрд рублей. Это проект с оснащением, со строительством, со всем", - сказала Елена Кузьмичева.

Рассматривается вопрос с выделением участка в Петрозаводске. Для этого необходимо 4 га земли. По мнению Кузьмичевой, хорошо было бы разместить онкодиспансер в районе Республиканской больницы, перинатального центра, детской республиканской больнице и др.

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Комментарии

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Плейшнер
2018-06-19 16:22:09
Что за глупости происходят в в стране и регионе . Зачем строить такие дорогостоящие центры . Болезнь эта должна выявляться в районном звене по месту жительства . А если в районах всё сворачивается и людям не оказывается нормальная помощь и они не обследуются вообще , лечить рак бесполезно . Финал очевиден . Это просто отмывание денег на гос.заказах при строительстве дорогостоящих объектов , что и происходит сейчас в России .
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