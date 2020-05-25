890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Давняя "подруга" оставила жительницу Карелии без гроша
25.05.2020 16:45
В Карелии алкоголь вновь будут продавать до 10 часов вечера 7
25.05.2020 20:51
Видно, что Парфенчиков старается 3
Сегодня 12:31
В Карелии продлили отмену всех рейсов пригородного и междугородного сообщения 5
25.05.2020 15:35
Земляника с трипсом обнаружена в магазинах Петрозаводска 3
25.05.2020 18:40
Торговые центры открылись в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня 12:15

Жителей Карелии приглашают на онлайн-премьеру музыкального шоу "Классика в честь Дворцовой"

Новости. Экономика
15:00, 26 Мая 2020
фото: © "Ростелеком"
Загрузка...

В эфире телеканала "Всё ТВ" видеосервиса Wink 27 мая состоится эксклюзивная премьера уникального музыкального шоу "Классика в честь Дворцовой", приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга.

Зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценная музыкально-просветительская программа с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.

"Классика на Дворцовой" на протяжении семи лет остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. В этом году из-за пандемии, которая погрузила мир в новую реальность, знаменитый концерт состоится в онлайн-формате – пусть не на Дворцовой площади, но в ее честь.

В концертной части проекта примут участие ведущие вокалисты Петербурга и страны: заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Александр Трофимов (тенор), Оксана Шилова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Ольга Пудова (сопрано) и солист Московского театра "Новая опера" Георгий Васильев.

В музыкальную программу вечера войдут знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

Просветительская программа сложится из прогулки по Дворцовой площади и увлекательной беседы об истории Петербурга и его связи с классическим искусством. В паузах между концертными номерами зрители отправятся заново открывать любимый город вместе с ведущими – артистами Евгением Дятловым и Кариной Разумовской.

"Ростелеком" уже второй год поддерживает "Классику на Дворцовой". Сейчас для нас это особенно важно, потому что все мероприятия отменены и многие вынуждены находиться в режиме самоизоляции. Чтобы поддержать людей, Wink станет проводником в самое сердце праздника – теперь каждый не выходя из дома сможет прикоснуться к великому искусству, услышать лучшие оперные голоса и прочувствовать атмосферу, царящую на концерте", – сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

27 мая весь вечер Wink посвятит уникальному в России шоу классического искусства. Праздничная программа будет доступна на канале "Всё ТВ" бесплатно и без регистрации:

• в 18.30 состоится показ золотой коллекции лучших оперных хитов, которые звучали в проекте "Классика на Дворцовой" в разные годы;
• в 19.05 пройдет трансляция телеверсии "Классики – 2019", которая несмотря на разразившийся в городе шторм, собрала более 150 тысяч человек на Дворцовой площади;
• в 20.35 начнется показ видеоконцерта "Классика в честь Дворцовой – 2020".

Возможность пересмотреть запись будет у всех желающих: видеоконцерт будет размещен в разделе "Классика на Дворцовой" в Wink в свободном доступе.

Wink – цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 тысяч позиций). Wink доступен на любом экране – домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 1
Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстал перед военным судом по обвинению по "террористической" статье.
Видно, что Парфенчиков старается 3
Сегодня 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Вся аналитика

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
Сегодня 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»