Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 25 Января 2019
фото: https://pixabay.com

Жителям Карелии выставили счета за отопление, которого не было

Загрузка...

Беломорский районный суд рассмотрел иски потребителей к ООО "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия" и ООО "Карелэнергоресурс".

Судом установлено, что потребителям, в жилых домах которых установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии, неправомерно выставлялись счета за отопление с июня по июль 2018 года.

Судебными актами исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ООО "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия" произвести перерасчет и снять с потребителей в полном объеме задолженность за отопление в июне-июле, а также взыскал с ответчика внесенную истцами оплату за данную коммунальную услугу и компенсацию морального вреда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-01-25 09:33:08
И где же уголовные дела по нарушениям выявленным прокуратурой , прессой в минстрое , Карелэнергоресурсе , Карелкоммунэнерго , Карелэнергохолдинге ? И что с их вышестоящими покровителями ? Да и по УКСу с садиком на Ленинградской хотелось бы что то вразумительное от правоохранителей услышать . Сколько можно крышевать коррупционеров .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске
22.01.2019, 08:20
Алиханов останется в колонии до августа 2019 года
18.01.2019, 11:38
Отец в Карелии задушил плачущую дочку

Аналитика

24.01.2019 13:29
Обществоведение
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
Признавший вину в получении взяток  экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.
"Нарисовали" миллиард 6
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 2
22.01.2019 12:44
Ночь с "ТехРентом" 9
22.01.2019 11:20
Оптимизация или развитие? 3
18.01.2019 14:35
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2019 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 1
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 11
22.01.2019 12:32
Обкуриленные
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

"Карельский пистон" от 23 января 2019
24.01.2019 13:09
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»