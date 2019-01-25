Жителям Карелии выставили счета за отопление, которого не было

Беломорский районный суд рассмотрел иски потребителей к ООО "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия" и ООО "Карелэнергоресурс".

Судом установлено, что потребителям, в жилых домах которых установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии, неправомерно выставлялись счета за отопление с июня по июль 2018 года.

Судебными актами исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ООО "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия" произвести перерасчет и снять с потребителей в полном объеме задолженность за отопление в июне-июле, а также взыскал с ответчика внесенную истцами оплату за данную коммунальную услугу и компенсацию морального вреда.