ООО «Твоя Типография»: расценки на печать агитационных материалов

ООО «Твоя Типография» публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Твоя Типография», ИНН 1001329174

Юр.адрес: 185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Правды (Голиковка Р-Н), дом 29, офис 13 публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года

— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

— Выборы депутатов Петрозаводского городского Cовета двадцать девятого созыва

— Выборы депутатов Совета Костомукшского городского округа четвертого созыва

— Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования «Летнереченское сельское поселение» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 10

— Выборы Главы Юшкозерского сельского поселения

— Дополнительные выборы депутата Совета Рабочеостровского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 10

— Дополнительные выборы депутата Совета Кондопожского городского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 13

— Дополнительные выборы депутата Совета Новинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 6

— Выборы Главы Хийтольского сельского поселения

— Выборы депутатов Совета Хийтольского сельского поселения пятого созыва

— Дополнительные выборы депутатов Совета Кестеньгского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 6, 9

— Дополнительные выборы депутатов Совета Лоухского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам 1, 2

— Дополнительные выборы депутатов Совета Малиновараккского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 2, 4, 10

— Досрочные выборы Главы Паданского сельского поселения

— Выборы депутатов Совета Ребольского сельского поселения пятого созыва

— Дополнительные выборы депутата Совета Пенингского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 1

— Дополнительные выборы депутата Совета Суккозерского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 2

— Дополнительные выборы депутатов Совета Импилахтинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 5, 6

— Досрочные выборы Главы Ладва-Веткинского сельского поселения

— Дополнительные выборы депутатов Совета Матросского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 3, 9

— Дополнительные выборы депутатов Совета Кааламского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 40, 43, 45