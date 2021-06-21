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Опасная крупа была обнаружена в детском саду в Карелии

Новости. Происшествия
11:18, 22 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Крупа с нарушениями декларации о соответствии была обнаружена специалистами Россельхознадзора в одном из детских садов Сегежи, сообщили на сайте ведомства.

Специалисты североморского управления Россельхознадзора при проведении плановой проверки в одном из детских садов Сегежи выявили нарушения технического регламента Таможенного союза.

Выяснилось, что декларации на целый ряд круп, поступивших в дошкольное учреждение, были приняты по результатам исследований, проведенных не на все показатели, установленные требованиями Таможенного союза. Не были определены обязательные показатели, относящиеся к группам микотоксинов, пестицидов, вредителей, отсутствовала суммарная плотность загрязненности.

После предписания от Россельхознадзора производитель прекратил действие 8 деклараций о соответствии на серийный выпуск круп.

Сами небезопасные крупы, найденные в детском саду, были уничтожены. Изготовитель и поставщик будут привлечены к административной ответственности.

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