Опасная кукуруза попала в Карелию

В Россельхознадзоре республики сообщили о нарушениях при оформлении декларации безопасности на зерно.
Специалисты Североморского управления Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили несколько нарушений требований регламента «О безопасности зерна». Зерно — кукуруза — было выпущено предприятием из Тамбовской области.
С нарушением был сделан анализ показателя «зараженность вредителями». Кроме того, исследования безопасности зерна были сделаны не по стандартным методам.
В результате декларация безопасности на кормовое зерно, завезенное в Карелию, была признана недействительной. Производителю и получателю продукции были объявлены предостережения.
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