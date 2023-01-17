Опасная кукуруза попала в Карелию

В Россельхознадзоре республики сообщили о нарушениях при оформлении декларации безопасности на зерно.

Специалисты Североморского управления Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили несколько нарушений требований регламента «О безопасности зерна». Зерно — кукуруза — было выпущено предприятием из Тамбовской области.

С нарушением был сделан анализ показателя «зараженность вредителями». Кроме того, исследования безопасности зерна были сделаны не по стандартным методам.

В результате декларация безопасности на кормовое зерно, завезенное в Карелию, была признана недействительной. Производителю и получателю продукции были объявлены предостережения.