Опасное хобби подвело жителя Карелии под две уголовные статьи

Склад самодельного оружия накрыли полицейские на дому у жителя Сортавальского района, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Карелии пресекли незаконную деятельность 44-летнего жителя Сортавальского района — у него дома изъяли более 900 патронов, около 250 граммов пороха и пистолет.

Выяснилось, что все это мужчина сделал сам. Самозарядный пистолет был переделан из деактивированного оружия. Патроны могли использоваться для стрельбы из болевого стрелкового оружия.

Против жителя Приладожья было возбуждено два уголовных дела. Сам подозреваемый рассказал, что изготовление оружие и боеприпасов — это его хобби. Расследование продолжается.