Опасную крупу обнаружили в детском саду в Петрозаводске

Предприятие в Карелии оштрафовали на 50 тысяч рублей за недостоверное декларирование зерна, которое поставляли в петрозаводское дошкольное учреждение, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты Россельхознадзора во время плановой выездной проверки детского сада в Петрозаводске выявили нарушение технического регламента Таможенного союза. В дошкольное учреждение поступили партии круп (манная, пшеничная, пшено и рисовая) для организации питания детей. При этом декларации о соответствии, подтверждающие качество и безопасность продукции, были приняты по результатам исследований, проведенных не на все показатели, установленные требованиями Таможенного союза. Это касалось показателей, относящихся к группе токсичных элементов, к группе пестицидов, к группе «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)» и др.

По предписанию Управления Россельхознадзора действие четырех деклараций о соответствии на серийный выпуск круп манной, пшеничной, риса и пшена было прекращено изготовителем.

В результате был составлен протокол о привлечении предприятия к административной ответственности за недостоверное декларирование зерна. Арбитражный суд республики штрафовал нарушителя на 50 тысяч рублей.

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