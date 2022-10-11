Опасное нарушение совершил на дороге в Карелии водитель грузовика

Автоинспекторам пришлось остановить большегруз в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе инспекторы ДПС зафиксировали нарушение. Водитель грузового автомобиля разговаривал по телефону во время движения.

За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в полторы тысячи рублей.

Всего с начала 2022 года в республике было зафиксировано 1750 подобных случаев. В ГИБДД призвали водителей не отвлекаться от дороги, так как это может привести к аварии.