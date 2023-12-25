Опасные сосульки мешают петрозаводчанам посещать алкомаркеты известной сети

ЕДДС карельской столицы предупреждает горожан об опасности на входе в магазины.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, над входом в магазин в доме №47 по Первомайскому проспекту нависли большие сосульки.



Та же ситуация, и также над входом в магазин известной торговой сети алкомаркетов - в доме №4 по улице Андропова.



Эту информацию ЕДДС передала, соответственно, в управляющие компании ООО «Жилой дом +» и ООО «КСМ-Комфорт».