Опасные сосульки угрожают прохожим на улицах Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба столицы Карелии получает сообщения о свисающих с крыш сосульках.

ЕДДС предупреждает петрозаводчан об опасности. Так, на улице Фридриха Энгельса, 13 над тротуаром свисает большая сосулька. Небезопасно ходить у дома №3 по улице Лисицыной, со стороны тротуара над входом в магазин. С крыши дома 16 по проспекту Ленина также свисают опасные сосульки.

Управляющие организации выставляют ограждение. Убрать сосульки планируют 12 и 13 марта.

«Будьте внимательны и осторожны», - предупреждают в ЕДДС.