Опасные тополя спилят на улице Володарского

Опасные деревья вблизи улицы Володарского по просьбам горожан спилит арендатор, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Компания "Панорама" приступает к удалению нескольких аварийных тополей, растущих на принадлежащей этой организации территории возле перекрестка улиц Калинина и Володарского", - говорится в сообщении.

"С просьбой о сносе крупных деревьев, которые могут обрушиться от ветра, в администрацию обратились жители окрестных домов. Мы достигли соглашения с компанией-арендатором, которая выразила готовность спилить аварийные зеленые насаждения", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.