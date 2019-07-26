Опасные тополя спилят на улице Володарского

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Опасные деревья вблизи улицы Володарского по просьбам горожан спилит арендатор, сообщает мэрия Петрозаводска.
"Компания "Панорама" приступает к удалению нескольких аварийных тополей, растущих на принадлежащей этой организации территории возле перекрестка улиц Калинина и Володарского", - говорится в сообщении.
"С просьбой о сносе крупных деревьев, которые могут обрушиться от ветра, в администрацию обратились жители окрестных домов. Мы достигли соглашения с компанией-арендатором, которая выразила готовность спилить аварийные зеленые насаждения", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
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