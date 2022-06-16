Опера «Евгений Онегин» прозвучала на умытой дождем набережной Петрозаводска (ВИДЕО)

Артисты Музыкального театра Карелии исполнили оперу Евгений Онегин» в Ротонде на набережной.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился впечатлениями от театрального действа, которое произошло в минувший четверг, 16 июня, на Онежской набережной.

Артисты Музыкального театра Карелии исполнили оперу Евгений Онегин» в Ротонде.

«Друзья, не знаю, что было прекрасней сегодня - «Евгений Онегин» под открытым небом, умытая дождем набережная или Онего. На мой взгляд, самым замечательным было гармоничное сочетание всех этих и так достойных компонентов. Жаль, конечно, что кратковременно выглянувшее солнце не досмотрело представление до конца» - поделился впечатлениями Владимир Любарский.

После завершения выступления глава города поблагодарил солистов, оркестр и дирижёра Музыкального театра Карелии за «пережитый опыт и эмоции» и сказал, что ждет новых премьер.