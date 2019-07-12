Оперативник из Карелии стал начальником полиции в Сургуте

Бывший замначальника полиции по оперативной работе в .УМВД по Карелии получил должность в Сургуте.

На сайте ugra-news.ru сообщается, что начальником сургутского УМВД назначен Руслан Кондрашов, который ранее работал в республике Карелия.

На новую должность Кондрашов назначен с 10 июля главным полицейским Югры Василием Романицей.

С января 2019 года был замначальника полиции по оперативной работе в УМВД по республике Карелия.