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Оперативные бригады устраняют угрозу падения деревьев на линиях электропередачи в Прионежском районе Карелии

Новости. Общество
21:47, 20 Января 2021
фото: "Прионежская сетевая компания"
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В Карелии оперативные бригады срочно устраняют угрозу падения деревьев на ЛЭП, питающую электроэнергией поселки Чална, Виданы, Падозеро, Намоево.

Как сообщили в "Прионежскрй сетевой компании", в связи с тем, что в последние дни поселки Чална, Виданы, Падозеро, Намоево в Прионежском районе республики испытывают постоянные перебои с поставкой электроэнергии, вызванные, в том числе, погодными условиями (перепад температур) руководство "ПСК" приняло решение начать снос угрожающих нормальной работе ЛЭП деревьев.

"Морозы, а затем обильные снегопады являются одними из причин отключения потребителей поселка Чална. Деревья, что находятся за пределами охранной зоны ЛЭП, под тяжестью тающего снега падают на линию и рвут провода", - комментируют в компании сложившуюся ситуацию.

Несколько часов назад было принято решение собрать в районе ЧС в электросетях все свободные оперативные бригады с других электросетевых участков и использовать их для поиска и снятия угрожающих деревьев.

В настоящее время в Прионежском районе готовы к работе 16 оперативных бригад и специальная техника.

Работы по удалению угрожающих деревьев будут вестись в ночное время с 23.30 до 6.00 часов до тех пор, пока все они не будут убраны.

В эти часы ЛЭП будет отключена. "Прионежская сетевая компания" просит отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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