Оперативный штаб по контролю за вывозом мусора заработал в Карелии

Штаб создали в связи с введением режима всеобщей самоизоляции, сообщили в Минприроды Карелии.

В среду, 1 апреля, был создан оперативный штаб по контролю за бесперебойной работой операторов по вывозу мусора. Со всеми операторами по вывозу ТКО на территории республики поддерживается постоянная связь.



"Мы понимаем, что с введением режима всеобщей самоизоляции, увеличивается количество отходов на контейнерных площадках. Поэтому контроль за бесперебойной работой операторов в каждом районе Карелии усилен", –пояснил Министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.



В оперативный штаб вошло руководство Минприроды Карелии, ГКУ "Карелприроды", ООО "Автоспецтранса", администрации Петрозаводска.



"Автоспецтранс" обеспечил персонал, который занимается непосредственно сбором и транспортировкой отходов, комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты – халатами и комбинезонами, перчатками, масками, респираторами, специальной обувью, фартуками, нарукавниками, средствами защиты глаз и дезинфицирующими средствами для рук.

На период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса на специальном объекте размещения отходов в Орзеге выделен отдельный изолированный участок для размещения отходов.



Жалобы и обращения граждан по организации своевременного вывоза мусора принимаются по телефонам "горячей линии": 8-921-460-18-45, 8-921-222-68-01.

Ранее сообщалось, что дворы Петрозаводска завалены мусором.