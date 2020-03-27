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Оперативный штаб по контролю за вывозом мусора заработал в Карелии

Новости. Общество
14:29, 02 Апреля 2020
фото: © Минприроды Карелии
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Штаб создали в связи с введением режима всеобщей самоизоляции, сообщили в Минприроды Карелии.

В среду, 1 апреля, был создан оперативный штаб по контролю за бесперебойной работой операторов по вывозу мусора. Со всеми операторами по вывозу ТКО на территории республики поддерживается постоянная связь.

"Мы понимаем, что с введением режима всеобщей самоизоляции, увеличивается количество отходов на контейнерных площадках. Поэтому контроль за бесперебойной работой операторов в каждом районе Карелии усилен", –пояснил Министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

В оперативный штаб вошло руководство Минприроды Карелии, ГКУ "Карелприроды", ООО "Автоспецтранса", администрации Петрозаводска.

"Автоспецтранс" обеспечил персонал, который занимается непосредственно сбором и транспортировкой отходов, комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты – халатами и комбинезонами, перчатками, масками, респираторами, специальной обувью, фартуками, нарукавниками, средствами защиты глаз и дезинфицирующими средствами для рук.

На период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса на специальном объекте размещения отходов в Орзеге выделен отдельный изолированный участок для размещения отходов.

Жалобы и обращения граждан по организации своевременного вывоза мусора принимаются по телефонам "горячей линии": 8-921-460-18-45, 8-921-222-68-01.

Ранее сообщалось, что дворы Петрозаводска завалены мусором.

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Комментарии

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кир
2020-04-02 15:05:01
Херня. Майкрософт в режиме реального времени сопровождает 450 млн компьютеров, делает обновление программного обеспечения. А вы для нескольких десятков машин создали целый штаб, бездари. Вам жить надо в своем семнадцатом веке. :)
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