Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Оперштаб сообщил, сколько жителей Карелии сделали прививку от COVID-19 2
Сегодня 06:40
Лидер группы "Руки вверх" о Карелии: "О лучших рождественских каникулах и мечтать нельзя было" 3
Сегодня 09:15
Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег 2
11.01.2021 20:40
Роструд рассказал об очередных грядущих выходных 3
11.01.2021 19:10
Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания 1
11.01.2021 23:30

Оперштаб назвал спокойной ситуацию с COVID-19 на новогодних праздниках в Карелии

Новости. Общество
12:46, 12 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом оценил эпидемиологическую ситуацию в республике во время праздников.

Эпидемиологическая ситуация в регионе в период новогодних каникул оставалась спокойной. К такому выводу пришли участники заседания республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Об этом информирует правительственный паблик "Республика Карелия".

Сообщается, что работа станции скорой помощи в праздничные дни проходила в штатном режиме. Увеличения числа госпитализированных не отмечалось, коечный фонд не расширялся. Также на заседании было отмечено, что летальность от COVID-19 в Карелии составляет 0,6 %, что в 3 раза меньше, чем по России.

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что карельская система здравоохранения справляется с возложенными задачами, а принятые ранее меры по борьбе с распространением ОРВИ и коронавирусной инфекции дают результаты.

За последнюю неделю ушедшего года и первую неделю нового года отмечается снижение заболеваемости в 1,5 раза, сообщили в оперштабе.

Ранее Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
"Город у воды" начнется со школы
Сегодня 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 7
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»