Оперштаб назвал спокойной ситуацию с COVID-19 на новогодних праздниках в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом оценил эпидемиологическую ситуацию в республике во время праздников.

Эпидемиологическая ситуация в регионе в период новогодних каникул оставалась спокойной. К такому выводу пришли участники заседания республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Об этом информирует правительственный паблик "Республика Карелия".

Сообщается, что работа станции скорой помощи в праздничные дни проходила в штатном режиме. Увеличения числа госпитализированных не отмечалось, коечный фонд не расширялся. Также на заседании было отмечено, что летальность от COVID-19 в Карелии составляет 0,6 %, что в 3 раза меньше, чем по России.

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что карельская система здравоохранения справляется с возложенными задачами, а принятые ранее меры по борьбе с распространением ОРВИ и коронавирусной инфекции дают результаты.

За последнюю неделю ушедшего года и первую неделю нового года отмечается снижение заболеваемости в 1,5 раза, сообщили в оперштабе.

Ранее Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус.