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Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях внебольничной пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:26, 20 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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За минувшие сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы еще 13 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который ведет отдельную статистику по заболевшим пневмонией.

Всем таким пациентам неоднократно проводится исследование на COVID -19.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5348 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).


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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-20 10:48:37
Если это просто люди с пневмонией, то при чём здесь "Оперштаб по борьбе с коронавирусом"? Это же просто одно из заболеваний. Люди не больны covid.
Или этот штаб теперь как ЕР? В ответе за все? Вместо минздрава будет?
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