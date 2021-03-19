Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях внебольничной пневмонии в Карелии

За минувшие сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы еще 13 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который ведет отдельную статистику по заболевшим пневмонией.
Всем таким пациентам неоднократно проводится исследование на COVID -19.
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5348 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
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