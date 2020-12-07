Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии попросил родителей не водить детей в садики

Региональный оперштаб обратился к родителям дошкольников в связи ростом числа больных коронавирусом среди воспитанников детских садов.

"Воспитанникам детских садов за прошедшую неделю в 1,8 раза чаще ставили диагноз "коронавирус". По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Петрозаводске на карантин по ковиду выведены 38 дошкольных групп – 616 детей. Цифры не критичные, но заставляют насторожиться", - говорится в сообщении оперштаба.

В оперштабе напомнили, что ранее глава Карелии принял решение о досрочных каникулах для учеников 1 - 3 класса, они начнутся с 19 декабря. Также ученики 4 -11 классов до конца этой четверти переведены на дистанционный формат обучения. Принятые эпидемиологические меры принесли ожидаемый эффект: среди работников образования заболеваемость на этой неделе снизилась, отметили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"Все мы хотим встретить новогодние праздники здоровыми. Однако, понимаем, что в условиях работающей экономики закрыть детские сады нельзя. В этой связи обращаемся к родителям дошкольников: если у вас есть возможность, снимите на время детей из детского сада или по максимуму сократите их пребывание там. Ограничьте их контакты, даже с родственниками, особенно старшего поколения. Это поможет разорвать цепочки распространения инфекции", - считают в оперштабе.

Ранее сообщалось, в Карелии 1974 ребенка заразились коронавирусом.