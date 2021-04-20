ОПФР в Карелии опровергло информацию о прибавках к пенсиям за «советский» и непрерывный стаж

Информация о перерасчете размера пенсий за стаж работы в советское время и прибавках за непрерывный стаж не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского отделения Пенсионного фонда.

«В связи с тем, что в интернете активно распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж, Отделение ПФР по Республике Карелия поясняет следующее. Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года), прошла еще в 2009 году…. Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты…То есть весь советский стаж граждан учтен, необходимости в перерасчете пенсий нет», - говорится в сообщении. Также в ОПФР дали разъяснения о влиянии на размер пенсии непрерывности страхового стажа. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».