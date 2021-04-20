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ОПФР в Карелии опровергло информацию о прибавках к пенсиям за «советский» и непрерывный стаж

Новости. Общество
15:33, 21 Апреля 2021
фото: © ТАСC/Сергей Бобылев
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Информация о перерасчете размера пенсий за стаж работы в советское время и прибавках за непрерывный стаж не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского отделения Пенсионного фонда.

«В связи с тем, что в интернете активно распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж, Отделение ПФР по Республике Карелия поясняет следующее. Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года), прошла еще в 2009 году…. Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты…То есть весь советский стаж граждан учтен, необходимости в перерасчете пенсий нет», - говорится в сообщении.

Также в ОПФР дали разъяснения о влиянии на размер пенсии непрерывности страхового стажа.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Протестун
2021-04-21 15:42:18
навальнята фейки распространяют за копейки.
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