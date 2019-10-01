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Новости. Общество
09:32, 01 Октября 2019

"Опять вижу страусиную позицию Минздрава и руководства БСМП"

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Заслуженный юрист России и Карелии Александр Лукин выступил с критикой действий чиновников и руководства больницы скорой медицинской помощи в ответ на протестную акцию бастующих медиков.

"Профсоюз медработников "Действие" сообщил ранее, что руководство больницы до сих пор не встретилось с участниками "итальянской забастовки". Кроме того, представители профсоюза заявили, что на работу в отделение СМП набрали сотрудников, в том числе и выпускников медучилища, у которых есть диплом об окончании училища, но нет сертификата специалиста, дающего право на осуществления медицинской деятельности именно в скорой помощи. 

Заслуженный юрист России и Карелии, экс-депутат Заксобрания Александр Лукин поддержал участников "итальянской забастовки" в БСМП Петрозаводска и выступил с критикой их руководства.

"Правительство по- своему "оптимизирует" социальную сферу, точнее фактически сокращает расходы на экстренные бесплатные медицинские услуги, за которые мы с вами платим налоги, при этом находятся люди, которые приветствуют такую "оптимизацию". И кто они? И не надо смешивать политические марши на Болотной и Сахарова с элементарным правом людей защищать свои законные гражданские права. К сожалению, опять вижу страусиную позицию Минздрава РК и руководства БСМП. Но! Повторюсь, вопрос-то очень серьёзный, фактически речь идет о жизни людей", - написал Лукин на своей странице в фейсбуке.

"И если, не дай Бог, кто-то из-за этих неправильных управленческих решений погибнет, и в процессе следствия выяснится, что медицинская помощь несвоевременно была оказана или неквалифицированно, то в тюрьму сядут не фельдшера и водители (стрелочники), а именно те, кто попытался в угоду этой "оптимизации" не решать проблему по существу. 39 фельдшеров и 37 водителей защищают своё законное право работать без переработки и за достойную зарплату. По моему мнению, совершенно недопустимо в скорой медицинской помощи работать без соответствующих сертификатов и более установленной нормы - это уже, по сути, преступление, например, такое же, как если механик выпустит на линию неисправный автобус, и он угробит людей. Кого же и что защищают правительство, Минздрав РК и руководство БСМП?", - задает вопрос Лукин.

Участники "итальянской забастовки" в Петрозаводске добиваются улучшения условий труда и повышения заработной платы. Медики работают в рамках инструкций, отказавшись от переработок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-01 10:32:35
Бывшему депутатишке лишь бы пропиарится. А итальянце давно пора вышвырнуть. Не нравится - идите в платную медицину.
Джуманский
2019-10-01 10:30:31
По ходу заслуженный юрист снова в заксобрание намылился.
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