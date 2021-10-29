Жителям Карелии предлагают отплатить налоги и получить приз

Жители Карелии, которые своевременно оплачивают имущественные налоги, только выигрывают от этого.

В республике стартовала акция «Оплати налоги в срок». Участие в ней могут принять все добросовестные плательщики налога на имущество, транспорт и земельный участок, которые оплатят налог до 15 ноября 2021 года.

Итоги акции-конкурса будут подведены 15 ноября. 10 счастливчиков определятся рандомно — генератором случайных чисел с выбором ИНН плательщиков и будут поощрены призами партнеров, а сама церемония награждения состоится в торжественной обстановке — на коллегии Управления ФНС по Республике Карелия.

Вы становитесь участником акции, если являетесь:

✔ добросовестным налогоплательщиком, не допускающим налоговой задолженности на протяжении трех лет;

✔ не имеете налоговых долгов на момент начисления текущих платежей.

Оплатить налоги просто. Плательщик может сам выбрать любой удобный для него способ: в отделениях банков; через банкоматы и платежные терминалы; в отделениях «Почты России»; с помощью электронного сервиса сайта ФНС «Личный кабинет для физических лиц», а также в режиме онлайн – через Единый налоговый платеж.

Участвовать в конкурсе могут все жители республики, независимо от места проживания: ведь ваши налоги очень важны в доходах бюджетов региона и муниципалитетов республики.

Оплати налоги заранее — выиграй приз!