Определено место для нового памятника в Петрозаводске

Глава Карелии рассказал, куда отправится каменный тигр.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал, где будет установлен гранитный тигр, фигурировавший на недавней выставке «Карелфорум 2023».
«По итогам голосования, большинство горожан поддержало предложение установить гранитного тигра на Березовой аллее. Спасибо всем за участие, — написал глава республики. — Передаем каменного охранника городу. Владимир Константинович, прошу любить и жаловать!»
Ранее было запущено голосование, чтобы выяснить, где горожане хотели бы видеть тигра из красно-розового гранита, добываемого на севере Карелии.
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