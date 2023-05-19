Уникального кулгуваарского тигра поселят в Петрозаводске

К майскому форуму по камнеобработке карельские умельцы выточили из северного гранита фигуру тигра.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети запустил голосование, чтобы найти, где поставить гранитного тигра, которого изготовили к прошедшему форуму по камнеобработке в Петрозаводске.





«Форум прошел, а тигр остался. Давайте найдем ему место, - предложил Парфенчиков. - Этот зверь из гранита Кулгуваара. Этим же уникальным камнем в прошлом году вымощен Левашовский бульвар. Организаторы форума передали его нам в подарок».



Руководитель региона отметил, что в прошлом году организаторы форума подарили горожанам гранитный диван и кресло.



«Они нашли свое удачное место на набережной Онего. Очередь за тигром. Где его поставим?», - спросил Парфенчиков.



Отметим, месторождение, где добывают красно-розовый гранит Кулгуваара, расположено в Лоухском районе республики.