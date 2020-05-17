Определено место проведения "Евровидения-2021"

Музыкальный международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме.

Организаторы Евровидения решили отменить в 2020 году конкурс, который должен был пройти в Нидерландах, из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире, пишет издание "РИА Новости".



В соответствии с правилами песни этого года в любом случае не могут быть представленными на Евровидении в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.



Вместо полноценного конкурса организаторы приняли решение провести 16 мая музыкальное шоу с исполнителями разных стран "Europe Shine a Light" (Евровидение: Европа излучает свет".



Напомним, в этом году на шоу в Роттердам от России должна была отправиться группа Little Big. Специально для "Евровидения" артисты выпустили зажигательную песню Uno. Клип музыкантов за несколько дней собрал больше трех миллионов просмотров, а пользователи Сети, оценив необычные танцы из видео, запустили флешмоб в социальных сетях.