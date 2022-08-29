Определены победители акции «Скоро в школу!»

Тридцать петрозаводчан получили подарочные сертификаты в один из торговых центров города.

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» подвели итоги акции «Скоро в школу!». Победителей определили методом генерации случайных чисел.

Участниками акции стали абоненты, погасившие задолженность до 20 августа, а если задолженности не было, нужно было просто оплатить текущий счет. Все победители уже оповещены о выигрыше.

Не расстраивайтесь, если в этой акции принять участие вы не успели. В сентябре АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» проводят акцию «Лови момент — спишем пени!».

До 26 сентября включительно погасите задолженность за услуги водоснабжения, водоотведения и начисленные судебные издержки, и вам аннулируют пени, набежавшие на сумму долга.

Обратите внимание, участие в акции «Лови момент — спишем пени!» могут принять только жители многоквартирных домов. О размере задолженности можно узнать по телефону 8 (8142) 56-04-31.

Внести платежи за коммунальные услуги вы можете в банках, через терминалы, мобильные приложения банков и в отделениях АО «Почта России».