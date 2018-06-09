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Новости. Общество
20:40, 09 Июня 2018

Определены самые экзотичные направления для российских туристов

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Рейтинг самых экзотичных авиамаршрутов из Москвы возглавили Камлупс (Канада), Килиманджаро (Танзания), Лима (Перу), Белу-Оризонти (Бразилия), Виктория (Канада), а из Санкт-Петербурга — Перт (Австралия), Бостон (США), Буэнос-Айрес (Аргентина), Сидней (Австралия).

Эксперты туристического сервиса проанализировали все оформленные на портале авиабилеты с вылетами с 1 января по 28 мая 2018 года и определили самые редкие маршруты, сообщает РИА Новости.

По всем этим направлениям за первое полугодие было продано по одному-два билета. В рейтинге есть как прямые авиаперелеты, так и с пересадкой. При составлении рейтинга учитывались только билеты экономического класса в обе стороны.

Самым дорогим из этих направлений стала Канада: билет "туда — обратно" из Москвы в Камлупс обошелся в 110 400 рублей.

Что касается Европы, то первые две строчки московского рейтинга занимают города Великобритании: Хамберсайд (65 768 тысяч за билет "туда —обратно") и Дарем-Тис-Вэлли (37 210 тысяч за билет "туда — обратно").

Клиентка в визовом центре Pony Express в Москве после вступления в силу новых правил подачи документов на получение шенгенских виз

Для жителей Санкт-Петербурга самыми редкими оказались рейсы в Триест (Италия) и в Познань (Польша). В эти два города за полгода было продано по одному билету.

Среди перелетов в страны ближнего зарубежья в рейтинг экзотичных попали маршруты Москва — Днепр (Украина) и Санкт-Петербург — Нахичевань (Азербайджан). Билеты "туда — обратно" обошлись пассажирам в 23,5 и 27,7 тысячи рублей соответственно.

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