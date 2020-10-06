Определены сроки строительства в Петрозаводске нового моста вместо аварийного

Проект контракта на капитальный ремонт автомобильного моста через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске предусматривает фактически строительство нового объекта.

Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая будет выполнять контракт.

Планируется замена всех без исключения конструкций моста, включая его опоры. Подрядчик должен быть определен уже на этой неделе, работы начнутся сразу после подписания контракта. Когда завершится строительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".