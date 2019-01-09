ОПРОС: Где и как вы провели новогодние каникулы?

В первый рабочий день 2019 года интересуемся, как вы провели новогодние каникулы.

Завершились очередные 10-дневные новогодние каникулы.

"Столица на Онего" решила поинтересоваться у своих читателей, где и как вы провели новогодние каникулы?

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