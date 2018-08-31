ОПРОС: Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?

Президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста и принять меры по защите прав граждан, которые не смогут выйти на пенсию, как планировали.

О своих инициативах глава государства сообщил в телеобращении к жителям России. Президент считает принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.

"Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю…То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок", — сказал Путин.

Президент отметил, что поддерживает предложение о сохранении всех действующих региональных льгот.

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